Сальма Хайек рассказала о сексуальных домогательствах Вайнштейна

00:58 14 декабря 2017 0

Из-за домогательств у актрисы случился нервный срыв Фото: Georges Biard / wikimedia.org

Актриса Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны известного кинопродюсера Харви Вайнштейна во время совместной работы над фильмом «Фрида» 2002 года. Подробности происходящего за пределами съемочной площадки она подробно изложила на страницах The New York Times под заголовком «Харви Вайнштейн — монстр и для меня».

По словам Хайек, в то время она была не самой популярной в Соединенных Штатах актрисой. Поставив ряд условий, Вайнштейн согласился работать над «Фридой», однако в последующих просьбах ей приходилось отказывать продюсеру в силу характера предложений с его стороны:

«Нет на просьбу позволить ему смотреть, как я принимаю душ. Нет на просьбу сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить его другу голым сделать мне массаж. Нет на просьбу разрешить ему заняться оральным сексом. Нет на просьбу раздеться с другой женщиной» — написала Хайек, отметив, что после ряда отказов Вайнштейн сообщил о намерении предложить роль в фильме другой актрисе. Правда, после вмешательства суда, продюсер согласился продолжить работу.

Через какое-то время он заявил, что не хочет дальше работать над картиной, правда, при выполнении одного условия, он все же закончит начатое. Этим условием стала лесбийская постельная сцена. Хайек заявила, что была вынуждена согласиться, из-за чего у нее случился нервный срыв.

Осенью этого года, напомним, один из самых влиятельных продюсеров Голливуда Харви Вайнштейн [работал над картинами «Властелин колец», «Криминальное чтиво», «Убить Билла» и т. д.] был обвинен в сексуальных домогательствах и сексуальном насилии, о чем стало известно благодаря признанию десятков женщин. После громкого скандала он был уволен из компании The Weinstein Co, сопредседателем которой являлся.