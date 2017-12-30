16:55 30 декабря 2017 4

Елку для главной площади села Аргаяш спилили прямо с участка местной жительницы Фото: Александр Кадников © URA.RU

Виновные в незаконной вырубке огромной елки в поселке Увильды Челябинской области будут наказаны. По статье «Незаконная вырубка леса», либо по статье «Хищение», сообщает RT со ссылкой на региональную прокуратуру. Дело в том, что пока не доказано, находилась ли елка на участке местной жительницы Светланы Антоновой. Дерево — по документам — может стоять на муниципальной территории. Именно в этом случае в действие вступит статья о незаконной вырубке,

Для главной площади села Аргаяш 28 декабря рабочие спилили полувековую ель на территории частного домовладения в поселке Увильды. Дерево росло в двух метрах от дома. Работники руководствовались распоряжением главы администрации Аргаяшского сельского поселения Артура Ишкильдина.

Как выяснил RT, чиновники, пытаясь решить вопрос с поиском праздничной елки, даже размещали объявление в группе «Молодёжь Аргаяшского района», чтобы местные жители помогли им решить проблему. Однако добровольно никто дерево со своего участка давать не согласился. Пришлось взять инициативу в свои руки.

Министр сельского хозяйства Челябинской области Сергей Сушков пояснил, что администрация поступила неправильно. «Сначала, — говорит Сушков, — уведомляется собственник, проводится экспертиза: мешает ли дерево, не нарушает ли его уничтожение интересы третьих лиц. Так просто нельзя дать разрешение, чтобы на частном участке что-то пилить, ломать, убирать — это абсурд. И Новый год не может быть оправданием».

Старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева рассказала, что «если это была муниципальная земля, то мы будем решать вопрос о возбуждении дела по части 2 статьи 260 УК „Незаконная вырубка леса“, — сообщила RT Наталья Мамаева. — Если всё-таки дерево росло на земле женщины, то это хищение. А ущерб значительный: лесники говорят, что ель стоит в районе 100 тыс. рублей».