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31 декабря 2017
Главные новости Москвы
15:25  31 декабря 2017 0

Заявление Трампа о победах американской армии в Сирии в России назвали «псевдореальностью»

Дональд Трамп, трамп дональд
Высказываение Дональда Трампа стало поводом для недовольства российских политиковФото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание американского президента Дональда Трампа о достижениях армии США в Сирии имеют мало общего с фактами и нужны для достижения политических целей.

Американский президент в еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.

«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это „пост-правда“ — псевдореальность, нужная для политических целей», — цитирует высказывание Пушкова в Twitter РИА Новости.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После того, как Россия начала военную операцию в сентябре 2015 года, в стране удалось достигнуть значительных успехов в борьбе с террористами. В начале декабря 2017 года глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии освобождена от бандформирований ИГИЛ. Президент Росии Владимир Путин 11 декабря объявил о выводе российской группировки войск из Сирии. Российские военные подчеркивают, что проводили операцию после официального обращения руководства страны, в коалиция во главе с США с 2014 года воюет без согласования с Дамаском.

Татьяна Жаткина
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