Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что высказывание американского президента Дональда Трампа о достижениях армии США в Сирии имеют мало общего с фактами и нужны для достижения политических целей.
Американский президент в еженедельном обращении к гражданам заявил, что международная коалиция во главе с США отвоевала почти 100% территории у запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке.
«Утверждение Трампа о достижениях США в Сирии имеет мало общего с фактами. Это „пост-правда“ — псевдореальность, нужная для политических целей», — цитирует высказывание Пушкова в Twitter РИА Новости.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После того, как Россия начала военную операцию в сентябре 2015 года, в стране удалось достигнуть значительных успехов в борьбе с террористами. В начале декабря 2017 года глава Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что территория Сирии освобождена от бандформирований ИГИЛ. Президент Росии Владимир Путин 11 декабря объявил о выводе российской группировки войск из Сирии. Российские военные подчеркивают, что проводили операцию после официального обращения руководства страны, в коалиция во главе с США с 2014 года воюет без согласования с Дамаском.