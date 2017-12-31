16:19 31 декабря 2017 2

Своим радиообращением Владимир Якушев меняет ход событий Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев принял участие в создании новогоднего видеоролика. Его выступление на радио, записанное специально для видео, меняет ход событий в новогоднюю ночь. Ролик распространяется в социальных сетях через группу «Я доверяю».

Шестиминутный фильм описывает придуманные события: 31 декабря сотрудник-новичок нечаянно отключает сотовую связь и интернет в городе. Тысячи горожан внезапно оказываются оторванными друг от друга в огромном городе, люди поднимают глаза от экранов смартфонов и начинают искать способ связаться со своей семьей и друзьями.

Супруг переодевается в костюм Деда Мороза и на карете, запряженной лошадьми, приезжает за женой, поздно закончившей работу в офисе. Заходящий в подъезд актер — Дед Мороз — сталкивается с детворой, следом в подъезде оказывается сосед, несущий елку себе домой. Постепенно жильцы выходят из квартир, выносят праздничные столы и празднуют вместе на лестничной площадке. Энергетик, не успевший попрощаться со своей девушкой в аэропорту, зажигает фонари и гирлянды таким образом, что они образуют огромную светящуюся фразу «Возвращайся скорей», которую она видит, пролетая над городом.

Охранник открытого в этом году музейного комплекса через камеры видеонаблюдения обнаруживает группу туристов, мерзнущих около музея и не имеющих возможности вызвать такси. Он пускает их в здание, поит чаем и проводит экскурсию, показывая в том числе спецмероприятия Уральской индустриальной биеннале современного искусства.

Отдельная драма разворачивается в автомобиле. Девушка выговаривает своему приятелю за то, что он снова не позвонил ей и она не позвонила. Милые совсем не мило бранятся, в какой-то момент звучит сакраментальное «дура, что ли», девушка выскакивает из машины, а ее друг включает радио. «Проводите больше времени с любимыми! И пока не будут устранены неполадки со связью, постарайтесь во что бы то ни стало не терять связь с близкими! С наступающими!» — говорит в радиоэфире Якушев, которого можно узнать только по голосу и обращению ведущего «Владимир Владимирович», «губернатор».

Предновогодний ролик не оставит никого равнодушным Кадр из клипа

Герой тут же выходит из авто и в финальных кадрах ужинает со своей подругой, делая (с весьма своеобразным чувством юмора) ей предложение о замужестве.

Эти истории разворачиваются на фоне традиционно отменно снятых видов Тюмени (кадры прошлогоднего ролика в «Елках новых» использовал даже режиссер Тимур Бекмамбетов). Чтобы соответствовать происходящему, авторы изменили слова в песне «С Новым Годом» группы «Стрелки».