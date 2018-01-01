02:01 01 января 2018 0

Всего в рейтинг вошли десять автомобилей Фото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты TopGear провели опрос владельцев различных автомобилей и составили рейтинг самых ненадежных из них. Всего в список вошли десять машин.

Самым ненадежным автомобилем стал итальянский бренд Fiat. На сто машин поступило около 160 жалоб о неисправности. Второе место занял британский Jaguar, на который поступило почти 150 жалоб. И замыкает тройку лидеров шведский бренд Volvo, у которого на сто автомобилей приходится 134 неисправности.

Также в топ-10 попали такие бренды как Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Subaru, Audi. Замыкают список Jeep и Infinity, на которые больше всего жалуются из недоработанных инновационных опций, передает VladTime.ru.