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01 января 2018
31 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:01  01 января 2018 0

Названы самые ненадежные автомобили по версии TopGear

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Всего в рейтинг вошли десять автомобилейФото: depositphotos.com © URA.RU

Эксперты TopGear провели опрос владельцев различных автомобилей и составили рейтинг самых ненадежных из них. Всего в список вошли десять машин.

Самым ненадежным автомобилем стал итальянский бренд Fiat. На сто машин поступило около 160 жалоб о неисправности. Второе место занял британский Jaguar, на который поступило почти 150 жалоб. И замыкает тройку лидеров шведский бренд Volvo, у которого на сто автомобилей приходится 134 неисправности.

Также в топ-10 попали такие бренды как Mazda, Land Rover, Mitsubishi, Subaru, Audi. Замыкают список Jeep и Infinity, на которые больше всего жалуются из недоработанных инновационных опций, передает VladTime.ru.

Александр Черноскутов
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