В Швейцарии шаурму запустили в космос. ВИДЕО

04:43 02 января 2018 2

Блюдо поднялось на высоту в 37 километров ФОТО: скрин YouTube

В Швейцарии представители местной сети кафе запустили в стратосферу метеорологический зонд с шаурмой. Блюдо достигло по-настоящему космических высот и вернулось обратно на Землю.

В полете шаурма пробыла около двух часов и поднялась на высоту в тридцать семь километров, после чего приземлилась на дерево, передает телеканал 360.

Это уже не первый случай, когда в космос запускают что-то необычное. Ранее уже отправляли картофельно-мясной пирог, бургер, «косяк» с марихуаной, марки с Дэвидом Боуи, а также кроссовки Канье Уэста.