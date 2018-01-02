08:14 02 января 2018 2

Николай Басков приготовил неприятный сюрприз для своей невесты на свадьбу Фото: аккаунт в Instagram Николая Баскова

К предстоящей свадьбе с моделью Викторией Лопыревой певец Николай Басков подготовил довольно жесткий свадебный контракт. В этом он признался Лере Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Басков сам завел разговор на эту тему, спросив у ведущей, есть ли у нее брачный контракт с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым. Когда Кудрявцева ответила, что никаких бумаг при бракосочетании они с супругом не подписывали, Басков разразился тирадой о том, что брачный контракт просто необходим в семейной жизни.

«После неприятного опыта в прошлом, я теперь при любом раскладе буду заключать брачный контракт. Любовь — это, конечно, хорошо, но мне нужны гарантии. Так что для Вики я подготовил суровый брачный контракт. Но думаю, она согласится. Это нам обоим выгодно», — рассказал Басков на шоу. Он уточнил, что его адвокат будет готов оказать услуги по бракоразводному процессу и Лере Кудрявцевой, если это потребуется.

Певец заявил, что не считает себя скупым человеком. Он отметил, что на его пути всегда встречались очень требовательные и шикарные женщины, которым приятно делать подарки. «В отношениях всегда царит страсть, и поэтому на подарки я не скуплюсь. А когда кошелек худеет, приходится что-то придумывать, искать даму с аппетитами поменьше», — признался Николай Басков.

О помолвке Басков и Лопырева объявили на приеме у главы Чечни Рамзана Кадырова. В ролике, которым поделился чеченский лидер, Басков делает предложение 34-летней модели и телеведущей Виктории Лопыревой, она соглашается, и певец надевает на палец избранницы кольцо. Однако за неделю до бракосочетания пара заявила, что переносит свою свадьбу на неопределенное время. Поводом для этого решения, как рассказывал Басков, стали поминки по его дедушке, который умер много лет назад.