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Главные новости Тюменской области
11:41  02 января 2018 0

Тюменцам продавали хлеб, который раскидали по дороге во время транспортировки. ВИДЕО

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, хлеб
Хлеб поваляли на дороге, а потом продали в магазинеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Ялуторовске Тюменской области грузчики рассыпали на дороге хлеб, а затем собрали его в тележки и доставили в местный магазин «Монетка». Видео халатного отношения к продуктам опубликовал на своем канале в YouTube пользователь Александр Сулейменов.

В ролике видно, как мужчина собирает у служебного входа в магазин хлеб с дороги и раскладывает его в тележки. «Упал хлеб, собирают и обратно его сейчас понесут в «Монетку», — комментирует происходящее на видео болгер.

Впрочем, видео блогера одобрили далеко не все пользователи. «Лучше бы вышел и помог собрать, чем из-за кустов компромат собирать, а потом это обсасывать в соцсетях. Ну времена, ну нравы!» — осуждает автора ролика Ирина Гусинская.

Нина Калинина
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