За чей счет построят вторую объездную в Тюмени

Дорогу начнут строить в 2026 году Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени вторую объездную построят за счет федерального и областного бюджетов, работы будут проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, в создание дороги также вложат средства внебюджетных источников.

«Очередность реализации проекта по строительству „Южного обхода Тюмени“ определяется. Работы будут проводиться с минимальными неудобствами для жителей. Реализация проекта планируется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников», — рассказали в ГУС.