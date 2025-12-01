За чей счет построят вторую объездную в Тюмени
Дорогу начнут строить в 2026 году
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Тюмени вторую объездную построят за счет федерального и областного бюджетов, работы будут проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, в создание дороги также вложат средства внебюджетных источников.
«Очередность реализации проекта по строительству „Южного обхода Тюмени“ определяется. Работы будут проводиться с минимальными неудобствами для жителей. Реализация проекта планируется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников», — рассказали в ГУС.
Как ранее писало URA.RU, на строительство второй объездной заложено три года. Стоимость дороги — 19,6 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2026 году.
