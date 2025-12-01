Логотип РИА URA.RU
За чей счет построят вторую объездную в Тюмени

В Тюмени на строительство второй объездной привлекут внебюджетные средства
01 декабря 2025 в 11:11
Дорогу начнут строить в 2026 году

Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тюмени вторую объездную построят за счет федерального и областного бюджетов, работы будут проводиться с минимальными неудобствами для горожан. Как сообщили URA.RU в главном управлении строительства региона, в создание дороги также вложат средства внебюджетных источников.

«Очередность реализации проекта по строительству „Южного обхода Тюмени“ определяется. Работы будут проводиться с минимальными неудобствами для жителей. Реализация проекта планируется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников», — рассказали в ГУС.

Как ранее писало URA.RU, на строительство второй объездной заложено три года. Стоимость дороги — 19,6 миллиарда рублей. Работы начнутся в 2026 году.

