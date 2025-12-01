На Ямале рассказали о мероприятиях по сохранению языков КМНС

В регионе звание мастера фольклорного жанра получили 26 представителей КМНС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Ямале продолжаются мероприятия по сохранению родных языков коренных малочисленных народов севера. На данный момент в регионе работают 26 признанных мастеров фольклорного жанра. Об этом Об этом в ходе прямой трансляции рассказала директор департамента по делам КМНС ЯНАО Ульяна Каленюк.

«Мероприятия, организованные для сохранения родных языков, имеют обширный запрос. Различные конкурсы у нас проходят с 2012 года. 26 ямальцев имеют звания мастеров фольклорного жанра», — подчеркнула глава ведомства.

Среди подобных конкурсов — диктант на родных для КМНС языках. В этом году в нем приняло участие более тысячи человек. При этом охваты конкурса ежегодно увеличиваются.

Еще одно мероприятие, направленное на сохранение языков коренных малочисленных народов севера — озвучивание мультфильмов. В прошлом году в нем победили юные ямальцы, которые на ненецком языке озвучили мультфильм «Ми-ми-мишки».