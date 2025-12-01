С 21 года в медицине: чем известен ушедший из жизни тюменский врач Сергей Ярцев

С 2023 года Сергей Ярцев занимал должность заместителя главврача в ОКБ №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU

Заслуженный врач РФ и бывший главный врач Областной клинической больницы №1 Сергец Ярцев, ушедший из жизни в Тюмени, начал свой путь в медицине в 21 год, сразу после окончания Тюменского государственного медицинского института. Хирург по профессии, он всю свою жизнь посвятил профессии. О том, чем известен легендарный медик — в материале URA.RU.

Сергей Евгеньевич Ярцев родился 24 января 1964 года в Тюмени. Образование он получил в Тюменском государственном медицинском институте, где обучался на хирурга.

После окончания вуза, в 1985 году, медика по распределению отправили в городскую клиническую больницу №1. Спустя пять лет Ярцев освоил новое направление — эндоскопическую хирургию, после чего десять лет руководил профильным отделением в МСЧ "Нефтяник".

С 2002 по 2005 году Сергей Евгеньевич возглавлял поликлинику №8. Затем стал руководить департаментом здравоохранения администрации Тюмени.

В апреле 2013 года Ярцева назначили главным врачом ОКБ №1. Под его руководством в больнице открылся Центр трансплантации, а в 2020 году был создан крупнейший ковидный госпиталь. Спустя десять лет — в 2023 году, Ярцев покинул должность, но остался на позиции заместителя главврача учреждения.

Награды

В 2021 году Сергей Ярцев получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Он являлся обладателем почетных грамот от Минздрава и губернатора Тюменской области, благодарностей от областной думы и главы Тюмени. Также в «копилке» Ярцева областная премия имени В.И. Муравленко, общественная награда орден «Гиппократа», и нагрудный знак «Отличник здравоохранения».