Тюменцам предлагают улететь в Египет за 4 000 рублей

В Тюмени продаются дешевые билеты в Египет за четыре тысячи рублей
01 декабря 2025 в 11:51
Перелет в одну сторону займет шесть с половиной часов

Фото: Алена Полозова © URA.RU

Из Тюмени можно улететь в Египет за 4 403 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 4 403 рубля», — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 10 килограмм.

Рейс запланирован на 5 декабря. Расчетное время в пути составит шесть с половиной часов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 42 464 рубля.

