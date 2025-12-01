Тюменцам предлагают улететь в Египет за 4 000 рублей

Перелет в одну сторону займет шесть с половиной часов Фото: Алена Полозова © URA.RU

Из Тюмени можно улететь в Египет за 4 403 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.

«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 4 403 рубля», — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 10 килограмм.