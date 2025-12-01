Тюменцам предлагают улететь в Египет за 4 000 рублей
Перелет в одну сторону займет шесть с половиной часов
Фото: Алена Полозова © URA.RU
Из Тюмени можно улететь в Египет за 4 403 рубля. Рейс вылетает из Рощино и прилетает в аэропорт Шарм-эш-Шейха. Информация о ценах представлена на сервисе бронирования билетов.
«Тюмень — Шарм-эш-Шейх. Стоимость в одну сторону на одного пассажира — 4 403 рубля», — указано на сайте бронирования и покупке билетов. В стоимость также включен багаж 10 килограмм.
Рейс запланирован на 5 декабря. Расчетное время в пути составит шесть с половиной часов. Максимальная стоимость билетов в этом месяце составляет 42 464 рубля.
Что случилось в Тюмени и области? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!