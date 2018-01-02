На одной из тренировок казахского клуба «Барыс» (играет в Континентальной хоккейной лиге) совершили обряд жертвоприношения. По сообщениям СМИ, прямо перед игроками клуба зарезали барана, а его кровью окропили ворота.
«Совсем недавно до начала тренировки перед командой стали резать барана, а кровью окропили ворота. Иностранным легионерам стало плохо, местные ребята держались бодрячком, но не все», — написал журналист «Спорт-экспресса» Алексей Шевченко.
Пресс-секретарь клуба Евгений Акманов подтвердил sports.ru информацию об убийстве барана на тренировке. Акманов пояснил, что жертвоприношение попросили провести сами игроки клуба после серии неудачных матчей. При этом на тренировке был проведен и православный обряд.
«Учитывая, что „Барыс“ является многонациональной командой, было принято решение пригласить не только имама, но и батюшку. Он прочитал молитву и окропил святой водой ребят. Также по просьбе Хенрика Карлссона и Кевина Дэллмана он окропил святой водой клюшки, игровые свитера, раздевалку и даже ловушку Хенрика», — рассказал Акманов. Пресс-секретарь заметил, что никто из игроков «в обморок не падал, никому плохо не становилось», и все отнеслись к происходящему с пониманием.
«Барыс» занимает 10 место в конференции «Восток». В последних 16 матчах клуб одержал две победы.