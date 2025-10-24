Жителей дома в Красногорске, где произошел взрыв, эвакуировали

В многоэтажке Красногорска произошел взрыв Фото: Илья Московец © URA.RU

Около 70 жителей эвакуировали из многоквартирного дома на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске после взрыва в одном из подъездов. В результате происшествия были повреждены три квартиры. Об этом сообщили в оперативных службах города.

«70 человек эвакуированы из жилого дома в Красногорске, где произошел взрыв», — сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы города. Там же отметили, что повреждения получили три квартиры.