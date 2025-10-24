В Ростовской области из-за атаки ВСУ жители района остались без электричества
В результате пожара после атаки БПЛА без света остаются полторы тысячи человек
Около полутора тысяч жителей Новошахтинска Ростовской области остались без электричества после массированной атаки беспилотников ВСУ в ночь на 24 октября. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум», — сообщил Слюсарь в своем telegram-канале. По его словам, аварийные службы смогли частично восстановить подачу электроэнергии в ту же ночь.
На данный момент специалисты обследуют поврежденные участки электрооборудования в Новошахтинске. Окончательную ликвидацию последствий позволят провести только после рассвета, чтобы обеспечить безопасность ремонтных бригад. Ранее RT писал об атаке на Красногорск в Московской области этой ночью, в результате нее беспилотник залетел в квартиру на 14-м этаже. Пострадало пять человек, среди них ребенок.
