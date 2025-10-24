Воробьев: в результате взрыва дрона в Красногорске пострадали пять человек
24 октября 2025 в 08:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В результате атаки БПЛА в многоэтажном доме города Красногорск Московской области пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал