Воробьев: в результате взрыва дрона в Красногорске пострадали пять человек

24 октября 2025 в 08:32
Фото: © URA.RU

В результате атаки БПЛА в многоэтажном доме города Красногорск Московской области пострадали пять человек, в том числе ребенок. Четверо оперативно доставлены в больницы, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

