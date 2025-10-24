Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Взрыв в доме в Красногорске произошел из-за атаки БПЛА, пострадал ребенок

24 октября 2025 в 08:49
Взрыв в Красногорске произошел из-за атаки БПЛА, заявил Воробьев

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Взрыв в жилом доме в Красногорске произошел из-за атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Около двух часов назад в Красногорске в результате атаки БПЛА получил повреждения жилой дом на бульваре Космонавтов. Дрон залетел в квартиру на 14-м этаже», — сообщил Воробьев в своем telegram-канале. По его данным, пострадали пять человек, включая ребенка. Четверо пострадавших были оперативно доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается помощь.

«Пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая поддержка», — пояснил Андрей Воробьев. Губернатор уточнил, что среди раненых трое взрослых и один ребенок доставлены в больницы. Троих взрослых госпитализировали в Красногорскую городскую больницу №1, ребенка направили в Центр имени Рошаля. Диагнозы взрослых включают черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения. У несовершеннолетнего выявлен вывих колена и легкие травмы голени.

На месте происшествия работают все экстренные службы региона. Там находятся сотрудники МЧС, полиции, а также представители городской администрации во главе с руководством округа.

Как сообщалось ранее, в одном из жилых домов, расположенных на бульваре Космонавтов в городе Красногорск Московской области, произошел взрыв. Территорию оцепили, около 70 жителей эвакуировали. Сообщалось о нескольких пострадавших.

