После ДТП с 10 погибшими в ХМАО завели уголовное дело. ФОТО

20:24 03 января 2018 0

Аварией в Октябрьском районе уже заинтересовалась прокуратура Фото: «Подслушано в Лянторе»

Силовики завели уголовное дело по факту ДТП в Октябрьском районе Югры. На месте происшествия работают полицейские, сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО

Дело по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» возбудило Следственное управление УМВД России по ХМАО-Югре. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Также региональная прокуратура начала проверку по факту инцидента, передает RT. На место происшествия выехал прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин, рассказали «URA.RU» в югорском ведомстве.

1/2 Фото: «Подслушано в Лянторе»

Как писало «URA.RU» ранее, в ХМАО 3 января столкнулись два легковых автомобиля. Погибли десять человек, среди них оказались четверо детей. По одной из версий, водитель одной из легковушек не смог справиться с управлением, в результате произошло лобовое столкновение двух машин. Ликвидацией последствий ДТП занимаются более 50 специалистов.