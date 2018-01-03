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29 декабря 2017
21:21  03 января 2018 2

Спасатели рассказали о состоянии трассы в ХМАО, на которой в аварии погибли 10 человек

На трассе в ХМАО столкнулись Mazda 6 и Renault DusterФото: «Подслушано в Лянторе»

Автодорога Нягань — Ханты-Мансийск в Югре, на которой 3 января произошло ДТП, унесшее жизни 10 человек, находилась в нормальном состоянии. Об этом сообщил «URA.RU» руководитель пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко. Он сослался на данные дорожников, отвечавших за очистку трассы.

«Состояние трассы нормальное. Гололеда нет, она очищалась и обрабатывалась реагентами. Сейчас там работает следственная группа, они дадут более объективную оценку», — пояснил собеседник агентства.

Как писало «URA.RU» ранее, в аварии на трассе в районе поселка Талинка погибли 10 человек, включая четверых детей. Столкнулись лоб в лоб два автомобиля — Mazda 6 и Renault Duster. Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Эльдар Булатов
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