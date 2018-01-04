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04 января 2018
14:03  04 января 2018 0

Пожар на обувном складе унес жизни десяти иностранцев. ФОТО, ВИДЕО

Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метровФото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирской области из-за сильного пожара на обувном складе погибли, по меньшей мере, десять человек. По предварительной информации, все они были работниками склада и являлись гражданами Китая и Таджикистана, а также, по некоторым данным, Киргизии.

Инцидент произошел в областном поселке Чернореченский. По последним сообщениям, возгорание локализовано на площади 2000 кв. м. Причиной пожара стала неисправность электропроводки, пишут «Известия». Региональное управление МЧС сообщает, что возгорание не представляет угрозы населению.

По данным RT, региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц). Так как погибшие являются иностранными гражданами, будет проведена проверка на соответствие миграционному законодательству.

Иван Антонов
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