Эксперты назвали «эталонный» смартфон 2017 года

Специалисты портала 4PDA протестировали 150 смартфонов, выпущенных в 2017 году, и выбрали из них самые лучшие. Среди флагманских моделей «эталонным» признан Samsung Galaxy S8.
Эксперты отметили надежность биометрической системы защиты девайса. Речь идет о сканере радужной оболочки глаза. Помимо этого, в пользу продукта Samsung играет наличие интеллектуального помощника Bixby, который отлично справляется с переводом на другие языки, оперативно ищет в Сети ответы и способен распознавать объекты на фото.
Лучшим смартфоном в ценовой категории до 25 000 рублей назвали Honor 9. Отмечается, что процессор данного аппарата существенно уступает конкурентам в производительности, но это не мешает гаджету «тянуть» самые требовательные игры, сообщает Nation News. Среди бюджетных смартфонов до 12 тысяч рублей лучшим стал Xiaomi Red, I Note 4x. В номинации «лучшая камера» победа досталась девайсу Huawei Mate 10 Pro, а самым защищенным устройством признан AGM X2.
Ранее российские эксперты рассказали, как ускорить работу устаревших айфонов. Выяснилось, девайсы от Apple будут работать быстрее, если сохранить резервную копию данных, после этого обнулить гаджет до заводских настроек, а затем скинуть все данные обратно, сообщает «Федеральное агентство новостей».