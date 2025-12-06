Солнце «прицелилось» в Землю: прогноз магнитной бури 7 декабря

На Солнце зафиксирован крупнейший комплекс пятен Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В воскресенье Землю может накрыть магнитная буря. Виной всему — крупнейшее за последние годы солнечное пятно, которое «прицельно» расположено напротив планеты и вот-вот может взорваться мощной вспышкой. URA.RU публикует прогноз магнитных бурь на 7 декабря 2025.

Солнечная активность 7 декабря

По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, на Солнце прямо сейчас наблюдается крупнейший в этом цикле комплекс пятен. Он расположен на центральном меридиане — то есть прямо напротив Земли, и обладает максимальной потенциальной опасностью. Обычно подобные случаи приводят к вспышкам мощных классов, однако уже несколько дней подряд область накапливает энергию без крупных выбросов. Это означает высокий риск внезапной и сильной вспышечной активности.

«Самый неблагоприятный сценарий в таких системах — неожиданное формирование в центре группы нового крупного пятна. Его появление, как правило, разрушает устойчивую магнитную конфигурацию области, запуская лавинообразный процесс ее взрывной перестройки. Иногда таким триггером может стать и быстрое разрастание уже существующего пятна», — отметили ученые.

Сейчас индекс солнечной активности оценивается в 6 баллов из 10. За последние сутки на поверхности звезды зафиксировали шесть небольших вспышек класса C.

Вероятность магнитной бури 7 декабря

Прогноз магнитных бурь на ближайшие дни Фото: Лаборатория солнечной активности

В воскресенье, 7 декабря ученые ожидают заметное усиление геомагнитной активности. По данным расчетов:

55% — вероятность магнитной бури;

30% — шанс возбужденной магнитосферы;

15% — вероятность спокойного дня.

Преобладает сценарий с колебаниями магнитного поля, которые могут привести к ухудшению самочувствия у метеозависимых людей. Возможны головные боли, скачки давления, нарушение сна и сниженная концентрация. Если есть хронические сердечно-сосудистые заболевания, стоит уделить внимание самочувствию и избегать физического и эмоционального напряжения.

Прогноз магнитных бурь на месяц

Прогноз магнитных бурь на месяц Фото: Лаборатория солнечной активности

По предварительным данным, декабрь 2025 года будет неравномерным по геомагнитной активности: периоды спокойствия будут чередоваться с заметными всплесками. Основные ожидаемые интервалы:

7–8 декабря — волна активности, вероятность слабых и умеренных бурь.

9–20 декабря — преобладают спокойные дни, возможны лишь краткие слабые возмущения.

21–24 декабря — еще один пик активности: прогнозируется новая серия бурь уровня G1.

25–28 декабря — состояние магнитосферы стабилизируется.

29–31 декабря — ожидается еще один подъем активности ближе к новогодним праздникам.

Специалисты подчеркивают, что такие долгосрочные оценки могут меняться, поскольку активная группа солнечных пятен все еще находится на максимально опасной для Земли позиции и способна неожиданно выбросить заряженные частицы в наш направлении. Поэтому людям, чувствительным к погодным и геомагнитным факторам, стоит следить за ежедневными обновлениями прогноза.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это ответ магнитного поля Земли на солнечные вспышки и выбросы плазмы. Когда заряженные частицы достигают нашей планеты, они вызывают возмущения магнитосферы. Их измеряют по шкале Kp от 0 до 9:

0–3 — спокойная обстановка;

4 — возбужденная;

5 и выше — магнитная буря разной силы

Во время бурь возможны сбои радиосвязи, навигации, работа спутников. У метеозависимых людей часто встречается ухудшение самочувствия из-за геомагнитной активности.

Симптомы магнитных бурь у человека

При возмущениях магнитного поля многие жалуются на головные боли, скачки давления, усталость и снижение концентрации. Может появляться раздражительность, тревожность или нарушения сна. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и метеозависимых реакции обычно выражены сильнее — могут усиливаться аритмии и появиться головокружение.

Какие таблетки пить при магнитных бурях

Врачи рекомендуют людям с метеозависимостью первым делом не принимать таблетки, а отслеживать свое самочувствие. Если геомагнитные возмущения приводят к ухудшению, следует обратиться к доктору, чтобы терапевт проверил, не являются ли симптомы признаком другого, недиагностированного заболевания. Советы по выбору лекарств:

При головной боли: парацетамол или ибупрофен — согласно инструкции.

При повышенной тревожности и нарушениях сна: глицин, магний, витамин B6, легкие успокоительные на растительной основе, например, валериана или пустырник.

При перепадах давления: использовать только прописанные кардиологом медикаменты в стандартной дозировке, не пробовать неизвестные вам средства.

Для укрепления сердца и сосудов: придерживаться схемы лечения, назначенной вашим врачом. Если вам уже выписаны антиагреганты или вазодилататоры — продолжать их прием.