20:41 04 января 2018 4

Кураев сравнил Деда Мороза и Снегурочку с олимпийскими спортсменами Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Екатеринбурге Деды Морозы и Снегурочки помолились на молебне перед тем, как отправиться к подопечным реабилитационного центра для детей-инвалидов. Акцию организовал молодежный отдел городской епархии.

Его сотрудники и волонтеры собрались в храме в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах, чтобы благословиться на начало доброго дела. Молебен отслужил клирик прихода иерей Георгий Кабанов, сообщили в пресс-службе епархии.

«Дед Мороз — есть олицетворение святителя Николая Чудотворца, издревле поздравлявшего детей накануне Рождества Христова», — пояснил руководитель молодежного отдела и директор реабилитационного центра Алексей Соловьев.

Необычную акцию в столице Урала прокомментировал для «URA.RU» протодиакон Андрей Кураев. По его словам, молебен с Дедом Морозом и Снегурочкой «ничем не хуже», чем молебен с олимпийскими спортсменами. «А чем они от Деда Мороза и Снегурочки отличаются? Такой же языческий бэкграунд в биографии, и то, и другое — игра и кому-то может быть приносит минутную радость. — пояснил Кураев корреспонденту. — Или когда патриарх освящает какие-то детские хоккейные соревнования на Красной площади. Вся культура игровая. С годами слова „цирк“ и „церковь“ становятся все более однокоренными».