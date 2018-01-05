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05 января 2018
Главные новости Москвы
11:02  05 января 2018 1

Facebook блокирует страницы россиян за слово «украинец»

Клипарт. Социальные сети. Екатеринбург, смартфон, интернет, Facebook, Фейсбук, гаджет, приложение, социальная сеть
Администраторам Facebook не понравился комментарий россиянина о гражданах УкраиныФото: Анна Майорова © URA.RU

Администраторы Facebook забанили российского пользователя Павла Еремеева. Они посчитали некорректным комментарий россиянина под названием «Собственно, все, что надо знать об Украине и украинцах».

Павел Еремеев рассказал, что в Сети он оставил комментарий в отношении жителя Украины, который в очень «развязной и нецензурной форме» отстаивал позиции своей страны. «Он пытался доказать, что украинцы — это гораздо более цивилизованная нация, чем русские, и более европейская. Я на это заметил, что своими кривляньями он сейчас как раз доказывает обратное», — поделился Еремеев с «Ридусом».

Сообщение в Facebook от администрации в адрес Павла Еремеева

Пользователь соцсети подчеркнул, что не видит в своем комментарии ничего оскорбительного, но в Facebook посчитали иначе. «Одна из ваших публикаций нарушает наши нормы сообщества. Мы удаляем публикации, содержащие открытое проявление агрессии в отношении людей по расовому, национальному, религиозному признаку, этнической принадлежности…», — говорится в сообщении администраторов, отправленном на страницу Еремеева.

Подписчик признал, что не похвалил жителей Украины, однако считает, что его страницу блокировать не стоило. «Вообще Facebook частенько банит просто за недостаточную восхищенность Украиной. При этом некоторые украиноязычные пользователи в открытую призывают убивать русских, но никого из них не блокируют», — отметил мужчина. Он добавил, что намерен подать апелляцию.

Нина Калинина
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