Тюменский студент создал приложение для селфи с Путиным. ФОТО

16:40 06 января 2018 5

В соцсетях уже появились сотни фотографий с виртуальным президентом Фото: Instagram photo_with_putin_2

Студент Тюменского индустриального университета Ярослав Попов написал приложение для смартфонов, с помощью которого можно сделать селфи с виртуальным президентом России. Презентация программы прошла в одном из торговых центров города, в соцсетях уже появились сотни фотографий с хештегом #фотосПутиным.

Приложение «Фото с Путиным» могут скачать владельцы гаджетов на Android и iOS. Для того, чтобы сделать снимок, нужно распечатать специальную 3D-метку, которую затем распознает программа и вставляет виртуального Путина в кадр.

По словам студента, он всегда мечтал сфотографироваться с президентом. «Владимир Путин — мой кумир с детства. Сфотографироваться с ним за 22 года не было возможности, а с помощью технологии дополненной реальности такая возможность появилась не только у меня, но и у всех желающих», — пояснил Ярослав Попов «Тюменской линии».