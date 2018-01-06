{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
07 января 2018
06 января 2018
Главные новости Москвы
19:23  06 января 2018 0

Тысячи детей получили подарки от звезд Putin Team

К акции #ятожедоброволец в конце 2017 года присоединилась певица НюшаФото: Instagram nyusha_nyusha

К эстафете #ятожедоброволец движения Putin Team по итогам праздником присоединились 88 человек, 12 из которых — медийные личности, рассказали в официальной группе проекта. Благодаря участникам акции новогодние подарки получили 3574 ребенка в детских домах.

Всего добровольцы побывали в 22 детских учреждениях в 13 городах России. Акция стартовала 20 декабря 2017 года, вскоре к ней присоединились певица Нюша ее муж Игорь Сивов, посетив детский реабилитационный центр. «Через различные социальные сети об акции Нюши узнали знаменитости и обычные люди, очень многие поддержали начинание», — подчеркнули в Putin Team.

Отметим, движение Putin Team создал российский хоккеист Александр Овечкин. В одном из своих первых видеообращений от имени новой организации он призвал поддержать российскую олимпийскую сборную, отстраненную от участия в Олимпиаде. Среди звезд, поддержавших движение, музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, уральские хоккеисты Сергей Мозякин и Евгений Малкин.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров