Тысячи детей получили подарки от звезд Putin Team

К эстафете #ятожедоброволец движения Putin Team по итогам праздником присоединились 88 человек, 12 из которых — медийные личности, рассказали в официальной группе проекта. Благодаря участникам акции новогодние подарки получили 3574 ребенка в детских домах.
Всего добровольцы побывали в 22 детских учреждениях в 13 городах России. Акция стартовала 20 декабря 2017 года, вскоре к ней присоединились певица Нюша ее муж Игорь Сивов, посетив детский реабилитационный центр. «Через различные социальные сети об акции Нюши узнали знаменитости и обычные люди, очень многие поддержали начинание», — подчеркнули в Putin Team.
Отметим, движение Putin Team создал российский хоккеист Александр Овечкин. В одном из своих первых видеообращений от имени новой организации он призвал поддержать российскую олимпийскую сборную, отстраненную от участия в Олимпиаде. Среди звезд, поддержавших движение, музыкант Андрей Ширман, известный как DJ Smash, звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова, лидер музыкальной группы «Любэ» Николай Расторгуев, уральские хоккеисты Сергей Мозякин и Евгений Малкин.