Поклонники высмеяли «моложавый» наряд Пугачевой на шоу Навки. ФОТО

Новый наряд Аллы Пугачевой, представшей на публике в образе «моложавой рокерши», вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Дискуссию спровоцировал поход Примадонны и Максима Галкина с детьми на ледовое шоу Татьяны Навки.
«Модные лакированные ботильоны на высокой платформе, черные обтягивающие брюки с рокерскими цепочками, молодежная куртка с аппликациями, новый парик — 68-летняя Примадонна хотела выглядеть на публике максимально молодежно и неформально. Эдакой юной рокершей», — пишет ресурс «Дни.ру».
Некоторые комментаторы сравнили певицу с «бабой-Ягой». И, уже традиционно, указали на несоответствие манеры одеваться и держать себя 68-летнему возрасту звезды: «Она забывает сколько ей лет. И выглядит просто смешно в шортиках или мини юбке». Другие, столь же привычно, вступились за кумира: «А мне очень нравится и наряд, и причёска, и всё, всё у Аллочки! Женщины, берите пример!»