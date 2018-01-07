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07 января 2018
Главные новости Москвы
10:06  07 января 2018 10

Поклонники высмеяли «моложавый» наряд Пугачевой на шоу Навки. ФОТО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Поход с детьми на шоу обернулся новой склокой среди поклонников звездной парыФото: depositphotos.com © URA.RU

Новый наряд Аллы Пугачевой, представшей на публике в образе «моложавой рокерши», вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. Дискуссию спровоцировал поход Примадонны и Максима Галкина с детьми на ледовое шоу Татьяны Навки.

«Модные лакированные ботильоны на высокой платформе, черные обтягивающие брюки с рокерскими цепочками, молодежная куртка с аппликациями, новый парик — 68-летняя Примадонна хотела выглядеть на публике максимально молодежно и неформально. Эдакой юной рокершей», — пишет ресурс «Дни.ру».

Некоторые комментаторы сравнили певицу с «бабой-Ягой». И, уже традиционно, указали на несоответствие манеры одеваться и держать себя 68-летнему возрасту звезды: «Она забывает сколько ей лет. И выглядит просто смешно в шортиках или мини юбке». Другие, столь же привычно, вступились за кумира: «А мне очень нравится и наряд, и причёска, и всё, всё у Аллочки! Женщины, берите пример!»

Алексей Шумов
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