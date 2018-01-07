Жену Аршавина высадили из самолета из-за грязного подгузника

16:59 07 января 2018 14

Мнения супруги футболиста и «Аэрофлота» расходятся Фото: Instagram alisiaarshavina

Жена футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала, почему ее высадили с рейса Москва — Алма-Аты. Женщина уверена, что причиной стал сильный запах от подгузника ее ребенка. В компании «Аэрофлот» называют другую причину.

Аршавина утверждает, что капитан воздушного судна объявил о задержке вылета на 15 минут. В это время женщина почувствовала запах из подгузника своей десятимесячной дочери. Пассажирка решила поменять подгузник, и тогда к ней подошла бортпроводница.

«Она ко мне подошла второй раз, и мне пришлось надеть памперс. Потому что она сказала „я вам приказываю посадить ребенка в таком виде“. И я посадила. <…> После этого она принесла бумагу, что самолет она разворачивает», — приводит «Ридус» слова Аршавиной.

По заявлению компании «Аэрофлот», причиной высадки стало то, что женщина ходила по салону во время маневров на взлетно-посадочной полосе. «Пассажирка бизнес-класса во время руления, когда уже горело табло „пристегнуть ремни“, ходила по салону и игнорировала требования кабинного экипажа сесть и пристегнуться», — сообщили «Рен-ТВ» в пресс-службе авиакомпании. Алисе Аршавиной пришлось покинуть борт самолета и поменять билеты. С ней также были няня и старший шестилетний ребенок.