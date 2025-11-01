«Это самоубийство»: солдаты ВСУ объяснили, почему стали сдаваться в плен
Сдавшиеся в плен сообщили о серьезных проблемах с командованием
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Группа военнослужащих ВСУ приняла решение не пытаться прорваться к своим позициям, называя это самоубийством. Видеообращение военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен в районе Красноармейска, опубликовало Минобороны РФ.
«Не пробовали прорваться к своим, потому что четко понимали, что это самоубийство. Шансов не было», — рассказал один из военнослужащих на видео. Сдавшиеся в плен сообщили о серьезных проблемах с командованием. Согласно их показаниям, руководство ВСУ не организовывало эвакуацию раненых бойцов из района боевых действий.
Военнослужащие отметили, что находились в окружении и не имели возможности получить необходимую помощь. Один из пленных ВСУ призвал других украинских бойцов последовать его примеру.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее поделился мнением с URA.RU, что ВСУ испытывают острую нехватку личного состава, обладающего необходимыми боевыми навыками. Противник терпит значительные потери в живой силе. Данная ситуация в первую очередь касается направлений Купянска, Красноармейска совместно с Димитровом, а также Красного Лимана.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
