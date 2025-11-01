В Подмосковье прошла масштабная операция против мигрантов

Было пресечено 15 705 административных правонарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Подмосковье завершилась масштабная оперативно-профилактическая операция «Нелегал-2025», направленная на борьбу с незаконной миграцией. В результате было вынесено более 4,3 тысячи решений о выдворении иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

«Судебными органами вынесено более 4,3 тысячи решений об административном выдворении иностранных граждан за пределы Российской Федерации», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Мероприятия проходили с 13 по 22 октября и охватили всю территорию региона.

По итогам первого и второго этапов операции было пресечено 15 705 административных правонарушений. Наибольшее количество нарушений было выявлено по статье, которая касается нарушения режима пребывания в РФ. По ней было составлено более десяти тысяч административных протоколов.

Продолжение после рекламы

Второй по масштабу категорией нарушений стала незаконная трудовая деятельность иностранных граждан. По этой статье было составлено более 2,1 тысячи административных протоколов. Особое внимание в ходе операции уделялось работодателям, которые незаконно привлекают иностранных граждан к трудовой деятельности. По данной статье было составлено более 1,6 тысячи административных протоколов.