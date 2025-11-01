Утверждены новые правила утильсбора

Утверждены новые правила расчета утильсбора для авто Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Правительство утвердило новые правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Они вступят в силу 1 декабря 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано сайте официального опубликования правовых актов.

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1291 „Об утилизационном сборе <...> о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации“», — сообщается в документе. Теперь базовая ставка утильсбора будет зависеть от типа и объема двигателя автомобиля, а его мощность будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале.

Новые правила вступят в силу 1 декабря 2025 года. Для граждан, ввозящих автомобили с мощностью до 160 лошадиных сил для личного пользования, сохраняются льготные коэффициенты. Новые параметры расчета не затронут тех автовладельцев, кто оплатил утильсбор до вступления правил в силу.

Продолжение после рекламы

Ранее Минпромторг предложил перенести дату вступления новых правил с 1 ноября на 1 декабря. Решение было принято для поддержки граждан, которые успели заказать или оплатить автомобили мощностью свыше 160 лошадиных сил после публикации проекта.

Предполагается, что повышение утильсбора и новые правила его расчета для физлиц приведут к появлению в России новых автомобильных брендов. А автоэксперт аналитического агентства «Автостат-Инфо» Александр Климнов допустил перенос повышения утильсбора с 1 января на более поздний срок.