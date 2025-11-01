Острая кишечная инфекция поразила детей в Дагестане: что известно

Десять детей отравились в Дагестане, ведется расследование Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Казбековском районе Дагестана зафиксирована вспышка кишечной инфекции среди детей. За несколько дней за медицинской помощью обратились 10 несовершеннолетних, шестеро из которых были госпитализированы. Состояние всех пациентов оценивается как стабильное, тяжелых случаев не зарегистрировано.

По поручению министра здравоохранения республики Ярослава Глазова в район выехал первый заместитель министра Наби Кураев для координации противоэпидемических мероприятий. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Дагестану проводят расследование для установления источника и причин распространения инфекции. Подробнее о ситуации в Дагестане — в материале URA.RU.

Что произошло

В Казбековском районе Дагестана зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей. По данным пресс-службы Минздрава республики, десять несовершеннолетних были госпитализированы с соответствующими симптомами. В ведомстве заверили, что всем пациентам оказывается необходимая медицинская помощь, а их состояние не вызывает опасений.

Как проводится лечение

В период с 31 октября по 1 ноября в местную центральную районную больницу поступили несколько несовершеннолетних с симптомами острой кишечной инфекции. Все были госпитализированы. В настоящее время всего шесть пациентов остаются под наблюдением в стационаре.

Организована проверка, возбуждено дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Казбековском районе Дагестана. Расследование ведется по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает telegram-канал СУ СК России по Республике Дагестан.