В пермской колонии нашли мертвым экс-сотрудника ОМОН

В Прикамье в ночь на 1 января обнаружили тело бывшего сотрудника ОМОН Артема Тронина. Инцидент произошел в ИК-37 в Чусовом.
Информацию о смерти заключенного подтвердили порталу 59.ru в краевом ГУФСИН. По данным издания, в Следственном комитете уже проводят проверку по факту ЧП. Мать заключенного утверждает, что у сына был конфликт с одним из сотрудников колонии, против которого Тронин свидетельствовал на суде по делу об избиении другого заключенного.
Артем Тронин был осужден в ноябре 2012 года. Он получил 12 лет колонии строгого режима за нападение на двух жителей поселка Усть-Черная в июле 2011 года. Бывшие бойцы ОМОНа, вернувшиеся из командировки в Чечню, избили двух мужчин, один из которых позже скончался от полученных травм, отмечает портал.