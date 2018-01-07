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Главные новости Пермского края
22:32  07 января 2018 1

В пермской колонии нашли мертвым экс-сотрудника ОМОН

Исправительно-трудовая колония № 6 (съемка 2013г). Курганская обл.Иковка., тюрьма, решетка, итк, исправительно-трудовая колония
Тело обнаружили в ИК-37Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивный снимок)

В Прикамье в ночь на 1 января обнаружили тело бывшего сотрудника ОМОН Артема Тронина. Инцидент произошел в ИК-37 в Чусовом.

Информацию о смерти заключенного подтвердили порталу 59.ru в краевом ГУФСИН. По данным издания, в Следственном комитете уже проводят проверку по факту ЧП. Мать заключенного утверждает, что у сына был конфликт с одним из сотрудников колонии, против которого Тронин свидетельствовал на суде по делу об избиении другого заключенного.

Артем Тронин был осужден в ноябре 2012 года. Он получил 12 лет колонии строгого режима за нападение на двух жителей поселка Усть-Черная в июле 2011 года. Бывшие бойцы ОМОНа, вернувшиеся из командировки в Чечню, избили двух мужчин, один из которых позже скончался от полученных травм, отмечает портал.

Юрий Викторов
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