Пермяк заплатит сотни тысяч таксопарку за ремонт автомобиля после ДТП
Водитель попал в ДТП и теперь должен таксопарку деньги
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Пермяк оказался должен таксопарку более 350 тысяч рублей. Он арендовал автомобиль для работы и попал в ДТП. Копия решения Березниковского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.
«Мужчина арендовал автомобиль у одного из таксопарков региона. Во время движения по улице, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и попал в ДТП. После аварии автомобилю требовался ремонт, и мужчина какое-то время выплачивал таксопарку деньги на него, но потом платежи перестали поступать. Тогда таксопарк обратился в суд», — говорится в решении суда.
Истец потребовал от пермяка 298 тысяч на ремонт автомобиля, 12 тысяч в качестве возмещения услуг эксперта, оценивающего стоимость восстановительных работ и 50 тысяч на оплату услуг представителя. Суд удовлетворил требования таксопарка в полном объеме и теперь пермяк обязан выплатить компании 360 тысяч рублей.
