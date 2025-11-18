Логотип РИА URA.RU
В Перми продают музыкальную школу, которая вошла в список Forbes

Пермскую музыкальную школу, которая вошла в список Forbes, продают за 5,6 млн
18 ноября 2025 в 18:27
Новому владельцу будут переданы список учеников и готовый штат сотрудников

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми выставлено на продажу частное образовательное учреждение — детская музыкальная школа «Не школа. Kids». Она находится в центральной части города. Площадь арендуемого помещения составляет 243 квадратных метра, а стоимость бизнеса — 5,6 млн рублей. 

«Школа была открыта в 2024 году и располагает необходимой инфраструктурой: шестью современными учебными классами, оборудованием, игровой зоной для детей, комнатой ожидания для родителей и отдельным санузлом. Новому владельцу будут переданы список учеников и готовый штат сотрудников, включающий более 10 профессиональных педагогов, администраторов и управляющего», — пишет продавец в объявлении на специализированном сайте. 

По информации из объявления, причина продажи бизнеса — переезд владельца в другой город по личным причинам. Актив в 2024 году был включен в рейтинг наиболее выгодных франшиз в России по версии Forbes.

Основателем франшизы является Антон Шардаков, выпускник Московской консерватории, который запустил проект в 2016 году. Позднее к бизнесу присоединилась его ученица Татьяна Бибик. Под данным брендом сейчас работает 301 франчайзи, в том числе в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Грузии и Мексике.

