Кудымкар в Пермском крае готовится стать столицей авиаспорта

Кудымкар примет всероссийские соревнования по авиаспорту
18 ноября 2025 в 19:05
Мотопарапланы тоже будут

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае Кудымкар готовится принять в 2026 году ряд крупных соревнований по авиационному спорту. Состязаться как в общероссийских, так и региональных чемпионатах будут мастера легкой авиации.

«Спортивные события программы будут включать ряд крупных состязаний. Это Чемпионат Пермского края по авиационному мастерству в классе моторных летательных аппаратов; Кубок России по спортивным дисциплинам „мотопараплан“ и „паралет“; Чемпионат России среди пилотов сверхлегких воздушных судов классов „дельталет“, „микросамолет“ и „автожир“; Чемпионат России среди мотопарапланов и паралетов и первый этап Кубка России среди дельталетов, микросамолетов и автожиров», — рассказали в администрации Кудымкарского округа.

Основным местов проведения соревнований станет аэродром Кудымкара. Также взлетно-посадочные площадки запланированы для паралетов и мотопарапланов в районе сел Кува и Верх-Иньва. Они необходимы для проведения этапа «Авиаралли». Дополнительные взлетно-посадочные площадки в «Авиаралли» среди классических дисциплин будут подготовлены в Частинском, Кунгурском, Пермском и Юсьвинском округах.

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

