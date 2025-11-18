Кудымкар в Пермском крае готовится стать столицей авиаспорта
Мотопарапланы тоже будут
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Пермском крае Кудымкар готовится принять в 2026 году ряд крупных соревнований по авиационному спорту. Состязаться как в общероссийских, так и региональных чемпионатах будут мастера легкой авиации.
«Спортивные события программы будут включать ряд крупных состязаний. Это Чемпионат Пермского края по авиационному мастерству в классе моторных летательных аппаратов; Кубок России по спортивным дисциплинам „мотопараплан“ и „паралет“; Чемпионат России среди пилотов сверхлегких воздушных судов классов „дельталет“, „микросамолет“ и „автожир“; Чемпионат России среди мотопарапланов и паралетов и первый этап Кубка России среди дельталетов, микросамолетов и автожиров», — рассказали в администрации Кудымкарского округа.
Основным местов проведения соревнований станет аэродром Кудымкара. Также взлетно-посадочные площадки запланированы для паралетов и мотопарапланов в районе сел Кува и Верх-Иньва. Они необходимы для проведения этапа «Авиаралли». Дополнительные взлетно-посадочные площадки в «Авиаралли» среди классических дисциплин будут подготовлены в Частинском, Кунгурском, Пермском и Юсьвинском округах.
