Кудымкар в Пермском крае готовится стать столицей авиаспорта

В Пермском крае Кудымкар готовится принять в 2026 году ряд крупных соревнований по авиационному спорту. Состязаться как в общероссийских, так и региональных чемпионатах будут мастера легкой авиации.

«Спортивные события программы будут включать ряд крупных состязаний. Это Чемпионат Пермского края по авиационному мастерству в классе моторных летательных аппаратов; Кубок России по спортивным дисциплинам „мотопараплан“ и „паралет“; Чемпионат России среди пилотов сверхлегких воздушных судов классов „дельталет“, „микросамолет“ и „автожир“; Чемпионат России среди мотопарапланов и паралетов и первый этап Кубка России среди дельталетов, микросамолетов и автожиров», — рассказали в администрации Кудымкарского округа.