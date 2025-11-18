В Пермском крае осуждены участники бунта в исправительной колонии
Беспорядки в 2019 году были подавлены
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Пермском крае суд вынес приговоры участникам бунта в колонии №9, который произошел осенью 2019 года. Восьмерых участников беспорядков осудили по статье о дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.
«Доказательства, собранные первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Пермскому краю, признаны судом достаточными для вынесения приговора восьмерым мужчинам. Они признаны виновными в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества (чч. 1, 3 ст. 321 УК РФ). Фигуранты напали на других заключенных из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения и по иным причинам», — сообщили журналистам в СУ СК России по Пермскому краю.
По решению суда, четверо обвиняемых были освобождены от уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. Другие получили сроки заключения от двух с половиной до семи лет.
Бунт 2019 года превратил колонию в Соликамске в одну из самых скандальных в регионе. URA.RU ранее поговорило с бывшими заключенными, которые в момент ЧП находились в ИК №9, и полностью восстановило картину произошедшего. О предыстории бунта, событиях «до» и «после», а также о судьбе главного героя этой истории — читайте здесь.
