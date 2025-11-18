Допустимое количество туристов в Кунгурскую пещеру рассчитывают ученые ПГНИУ
Попасть в пещеру сейчас могут только ученые
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Специалисты Пермского классического университета (ПГНИУ) проводят исследования Кунгурской ледяной пещеры. Их цель — определить допустимую антропогенную нагрузку на природную достопримечательность.
«Ученые пытаются найти „золотую середину“ — ответить на вопрос, как организовать туристическую деятельность так, чтобы это не вредило первозданной красоте. Для этого специалисты обобщают мировой, федеральный и прикамский опыт использования пещер. Результатом этих исследований должны стать рекомендации и правила эксплуатации природного памятника», — сообщается в telegram-канале Кунгурской пещеры.
По словам, доктора географических наук, профессора ПГНИУ Сергея Бузмакова, сохранение пещеры требует строгого зонирования объекта. В том числе, и на поверхности земли. Необходимо четко определить, где можно обустроить сбор мусора, где высадить деревья и т.д.
Кунгурская ледяная пещера — одна из самых узнаваемых природных достопримечательностей Пермского края — на данный момент закрыта для посещения. В мае 2025 года у ООО «Сталагмит-Экскурс» отозвали лицензию на ее использование. Подробности конфликта частного бизнеса и государства — здесь. URA.RU до этого успело побывать пещере — репортаж с фотографиями смотрите здесь. Между тем, на этой неделе портал «Турпром» включил Кунгурскую пещеру в список самых опасных природных достопримечательностей России. Прогулка по пещере может быть опасна из-за скользких дорожек, обвалов камней и возможности заблудиться, утверждают авторы рейтинга.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!