Допустимое количество туристов в Кунгурскую пещеру рассчитывают ученые ПГНИУ

Попасть в пещеру сейчас могут только ученые

Специалисты Пермского классического университета (ПГНИУ) проводят исследования Кунгурской ледяной пещеры. Их цель — определить допустимую антропогенную нагрузку на природную достопримечательность.

«Ученые пытаются найти „золотую середину“ — ответить на вопрос, как организовать туристическую деятельность так, чтобы это не вредило первозданной красоте. Для этого специалисты обобщают мировой, федеральный и прикамский опыт использования пещер. Результатом этих исследований должны стать рекомендации и правила эксплуатации природного памятника», — сообщается в telegram-канале Кунгурской пещеры.

По словам, доктора географических наук, профессора ПГНИУ Сергея Бузмакова, сохранение пещеры требует строгого зонирования объекта. В том числе, и на поверхности земли. Необходимо четко определить, где можно обустроить сбор мусора, где высадить деревья и т.д.

