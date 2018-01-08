Для пожилых россиян расширили возможности полисов ОМС

Для стариков расширили возможности системы медстрахования
С 2018 года гериатрическая медицинская помощь для пожилых людей включена в тарифы Обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщила пресс-служба Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС).
«Оплата по этой клинико-статистической группе может быть осуществлена в лечебных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию по профилю „гериатрия“», — цитирует заявление фонда RT.
Гериатрия — частный раздел геронтологии, занимающийся изучением, профилактикой и лечением болезней старческого возраста. Некоторые заболевания часто наблюдаются именно у пожилых людей. Например, болезнь Альцгеймера, как правило, обнаруживается у людей старше 65 лет.