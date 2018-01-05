Тяжелобольным людям начнут оказывать помощь в дневных стационарах

08:59 05 января 2018 6

В паллиативной помощи сейчас нуждаются 800 тысяч россиян Фото: depositphotos.com © URA.RU

С 2019 года в дневных стационарах начнут функционировать палаты, в которых будут оказывать паллиативную помощь пациентам с тяжелыми заболеваниями. В Минздраве разработали пять общих критериев для пациентов, которые имеют право на получение такой помощи. Среди них — неблагоприятный прогноз врачей о том, что больному осталось жить меньше года.

По словам внештатного специалиста Минздрава Дианы Невзоровой, в России в паллиативной помощи нуждается около 700-800 тысяч россиян, пишут «Известия». В этом году медучреждения должны будут получить соответствующую лицензию от Росздравнадзора на оказание таких услуг в дневном стационаре.

Паллиативная помощь должна улучшить качество жизни людей, страдающих неизлечимыми прогрессирующими болезнями. Кроме того, ее оказывают пациентам с заболеваниями в тех стадиях, «когда исчерпаны возможности радикального лечения». В приказе Минздрава указано, что претендовать на паллиативную помощь смогут пациенты, чья предполагаемая продолжительность жизни менее года. Критериями для оказания помощи станут быстрая потеря веса на фоне заболевания, снижение функциональной активности пациента и уровень сывороточного альбумина крови менее 25 г/л (низкий уровень белка в крови). В дневном стационаре помощь также будут оказывать пациентам со злокачественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, тяжелыми необратимыми последствиями нарушений мозгового кровообращения и другими заболеваниями.

Главный внештатный специалист Минздрава Диана Невзорова рассказала, что в первую очередь на помощь медиков могут рассчитывать тяжелобольные пациенты. По приказу вице-премьера Ольги Голодец будет создан специальный реестр людей, которые нуждаются в наркотических анальгетиках и паллиативной помощи.

В свою очередь, глава Российской ассоциации паллиативной медицины Георгий Новиков в разговоре с газетой отметил, что под критерий «продолжительность жизни менее года» будут попадать в основном онкологические больные, «а это треть всех нуждающихся».