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09 января 2018
08 января 2018
20:55  08 января 2018 0

Минобороны России предупредило о новых террористических атаках дронов. ФОТО

Впервые беспилотники были применены террористами в таком количествеФото: Минобороны России
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министерство обороны России разместило на своей странице в Twitter фотографии беспилотников, которые атаковали авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Все аппараты террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.

Как пишет RT, впервые беспилотники были применены террористами в таком количестве. В атаке на базы России использовались БПЛА самолетного типа. Они были запущены с расстояния более 50 км и наводились на цели по спутниковым координатам GPS, заявили в Минобороны России.

В боеприпасах для беспилотников использовались взрыватели иностранного производства.

В Минобороны предупредили о возможном повторении подобных атак в любой момент. Российское военное ведомство также отметило, что осуществление таких нападений возможно лишь при участии страны с высоким уровнем развития технологий спутниковой навигации.

Сейчас авиабаза и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе работают в штатном режиме, отмечает Nation News.

Наталья Володина
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