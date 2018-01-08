Министерство обороны России разместило на своей странице в Twitter фотографии беспилотников, которые атаковали авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Все аппараты террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты.
Как пишет RT, впервые беспилотники были применены террористами в таком количестве. В атаке на базы России использовались БПЛА самолетного типа. Они были запущены с расстояния более 50 км и наводились на цели по спутниковым координатам GPS, заявили в Минобороны России.
В боеприпасах для беспилотников использовались взрыватели иностранного производства.
В Минобороны предупредили о возможном повторении подобных атак в любой момент. Российское военное ведомство также отметило, что осуществление таких нападений возможно лишь при участии страны с высоким уровнем развития технологий спутниковой навигации.
Сейчас авиабаза и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе работают в штатном режиме, отмечает Nation News.