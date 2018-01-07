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07 января 2018
Главные новости Москвы
12:50  07 января 2018 3

СМИ узнали о новой атаке террористов на российскую базу в Сирии. ВИДЕО

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, су-24м, Сирия, хмеймим
Кустарные дроны террористов посбивали в воздухеФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В ночь на 7 января боевики вновь атаковали с воздуха сирийскую авиабазу Хмеймим, где базируются самолеты и вертолеты ВКС РФ, сообщает Telegram-канал Directorate 4. Зенитными средствами были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что использованные террористами дроны кустарного производства не могут нести мощные боеприпасы, легко сбиваются даже из стрелкового оружия и не представляют большой опасности.

Ранее, как сообщало «URA.RU», аэродром Хмеймим был атакован с помощью реактивных снарядов и автоматических минометов из зоны ответственности сирийской армии. Ракеты были уничтожены ПВО базы, а при взрывах мин погибли двое российских военнослужащих. Эксперты отметили, что автоматический миномет «Василек» не поставлялся сирийским военным и не мог стать трофеем террористов — они явно получили это оружие из-за рубежа.

Владимир Васин
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