В ночь на 7 января боевики вновь атаковали с воздуха сирийскую авиабазу Хмеймим, где базируются самолеты и вертолеты ВКС РФ, сообщает Telegram-канал Directorate 4. Зенитными средствами были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов.
Отмечается, что использованные террористами дроны кустарного производства не могут нести мощные боеприпасы, легко сбиваются даже из стрелкового оружия и не представляют большой опасности.
Ранее, как сообщало «URA.RU», аэродром Хмеймим был атакован с помощью реактивных снарядов и автоматических минометов из зоны ответственности сирийской армии. Ракеты были уничтожены ПВО базы, а при взрывах мин погибли двое российских военнослужащих. Эксперты отметили, что автоматический миномет «Василек» не поставлялся сирийским военным и не мог стать трофеем террористов — они явно получили это оружие из-за рубежа.