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09 января 2018
07:40  09 января 2018 0

Против Apple возбудили дело из-за «тормозящих» моделей iPhone

Старт продаж Apple IPhoneX в re:Store на Тверской, 27. Москва , iphone 10, коробка из под айфона
Корпорация намеренно замедляла смартфоны, чтобы пользователи их скорее поменяли, считают общественникиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской компании Apple, которую подозревают в намеренном замедлении работы ряда старых моделей iPhone.

Расследование связано с обращением в надзорное ведомство ассоциации «Стоп программе устаревания», пишет РБК. Представители общественной организации считают, что Apple «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов, чтобы ускорить их замену [пользователями]». Дело по статье «обман» было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF).

Как писало «URA.RU», ранее, в конце декабря, стало известно, что Apple намеренно тормозит работу гаджетов прошлых поколений — производитель без согласования с пользователями снижал мощность процессора, якобы чтобы батарея работала дольше. В США, а также в Израиле и Франции к Apple подали десятки исков по этому поводу. В компании признали вину, извинились и сообщили, что в рамках урегулирования претензий снизят цену звмены аккумуляторов после истечения гарантийного срока с 79 до 29 долларов.

Виктор Дорофеев
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