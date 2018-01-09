Против Apple возбудили дело из-за «тормозящих» моделей iPhone

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении американской компании Apple, которую подозревают в намеренном замедлении работы ряда старых моделей iPhone.
Расследование связано с обращением в надзорное ведомство ассоциации «Стоп программе устаревания», пишет РБК. Представители общественной организации считают, что Apple «добровольно замедляет производительность и жизнь смартфонов, чтобы ускорить их замену [пользователями]». Дело по статье «обман» было поручено национальной службе расследований Генерального директората Франции по вопросам конкуренции, потребителей и контроля за мошенничеством (DGCCRF).
Как писало «URA.RU», ранее, в конце декабря, стало известно, что Apple намеренно тормозит работу гаджетов прошлых поколений — производитель без согласования с пользователями снижал мощность процессора, якобы чтобы батарея работала дольше. В США, а также в Израиле и Франции к Apple подали десятки исков по этому поводу. В компании признали вину, извинились и сообщили, что в рамках урегулирования претензий снизят цену звмены аккумуляторов после истечения гарантийного срока с 79 до 29 долларов.