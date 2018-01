Apple потеряет 10 млрд из-за скандала со старыми iPhone

11:22 04 января 2018 2

Компания вынуждена бесплатно заменять аккумуляторы на старых моделях Фото: depositphotos.com © URA.RU

Компания Apple потеряет десять миллиардов долларов на бесплатной замене батарей для старых моделей iPhone. К дилерам корпорации уже обращаются клиенты, у которых смартфоны быстро теряют зарядку.

Об этом сообщает телеканал 360 и уточняет, что акция привела к образованию очереди перед магазином Apple в Москве. Люди стоят с моделями iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Как уточняет агентство Nation News, для замены аккумулятора необходимо пройти тестирование в салоне компании. Если консультант обнаружит внешнее вмешательство, то произвести замену батареи можно будет только за свой счет.

Ранее стало известно, что Apple намеренно замедлял работу старых гаджетов, чтобы увеличить срок их жизни. В компании признали вину, извинились и пообещали не допускать подобного в будущем, напоминает «Федеральное агентство новостей».