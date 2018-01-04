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04 января 2018
11:22  04 января 2018 2

Apple потеряет 10 млрд из-за скандала со старыми iPhone

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Компания вынуждена бесплатно заменять аккумуляторы на старых моделяхФото: depositphotos.com © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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Компания Apple потеряет десять миллиардов долларов на бесплатной замене батарей для старых моделей iPhone. К дилерам корпорации уже обращаются клиенты, у которых смартфоны быстро теряют зарядку.

Об этом сообщает телеканал 360 и уточняет, что акция привела к образованию очереди перед магазином Apple в Москве. Люди стоят с моделями iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE, 7 и 7 Plus. Как уточняет агентство Nation News, для замены аккумулятора необходимо пройти тестирование в салоне компании. Если консультант обнаружит внешнее вмешательство, то произвести замену батареи можно будет только за свой счет.

Ранее стало известно, что Apple намеренно замедлял работу старых гаджетов, чтобы увеличить срок их жизни. В компании признали вину, извинились и пообещали не допускать подобного в будущем, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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