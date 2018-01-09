14:30 09 января 2018 0

Пока в интересах следствия в дом никого не пускают Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Сгоревший дом на улице Олимпийской в Тюмени будут восстанавливать. Об этом журналистам на брифинге сообщил заместитель главы администрации города Павел Перевалов. Он также возглавляет комиссию по ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Тюмени.

Следствие уже изучает проектную документацию дома Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«На комиссии было принято решение о введении в отношении дома зоны вероятной ЧС. Это сделано для того, чтобы впоследствии за счет средств городского бюджета можно было субсидировать его восстановление», — пояснил Перевалов.

На вопрос о том, почему утеплитель дома оказался горючим, ответил заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Андрей Михнович. «Вся продукция, которая используется для монтажа утепления, проходит сертификацию в области пожарной безопасности.

Для каждого объекта в зависимости от назначения разрешено применять утеплители, в том числе определенной группы горючести. Что здесь было — покажет следствие», — заявил спасатель.

Замглавы администрации Тюмени подчеркнул, что в последний раз ремонт здания проводился в 2009 году. Уполномоченные органы уже занимаются изучением проектной документации.

Многоквартирник серьезно пострадал от огня Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

«Сейчас рассуждать о причинах и о том, как развивалась ситуация, достаточно сложно и некорректно — идет следствие. Важно то, что ситуация была оперативно и качественно ликвидирована и людей в беде не бросят», — уверен Павел Перевалов.

Из 83 жилых помещений в доме пожар задел 43. Всем людям, чье имущество пострадало от огня, управление соцзащиты выдаст материальную помощь по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. За счет субсидий из бюджета в многоквартирнике восстановят кровлю, фасад, стены, коммуникации и места общего пользования. Размер компенсаций по каждой квартире будут рассчитывать индивидуально после обследования помещений, рассказал Перевалов.

Из всех эвакуированных во время пожара на размещение в гостинице «Колос» согласились 18 человек. Остальные 142 тюменца разъехались по родственникам и друзьям. Павел Перевалов пояснил, что жить в гостинице люди смогут только 2 месяца. После этого администрация планирует возмещать им расходы на найм жилья до окончательного восстановления дома. Теплые вещи для пострадавших все желающие могут принести в управу Восточного округа по адресу ул. 30 лет Победы, 95/2, здесь организовали пункт приема.

Мэрия намерена лично пообщаться с погорельцами Фото: Екатерина Христозова © URA.RU

Мэрия запланировала встречу с погорельцами на территории школы №27 сегодня, 9 декабря, в 19 часов. Перевалов заверил, что чиновники и представители ведомств ответят на все вопросы людей, какими бы неудобными они ни были. Отметим, что брифинг для журналистов, который проводили на улице, длился 13 минут. Его завершили по инициативе администрации, объяснив это погодными условиями — в Тюмени сегодня ветрено и морозно.

Напомним, пожар в девятиэтажном доме на улице Олимпийской начался вечером 8 декабря. Вызов спасателям поступил в 17 часов 50 минут. Пожару присвоили повышенный ранг сложности, для тушения привлекли 110 человек личного состава и 24 единицы основной пожарной техники, сообщил представитель МЧС. Было эвакуировано 160 человек, один погиб, еще один обратился за помощью к медикам, но от госпитализации отказался. К настоящему моменту возгорание ликвидировано, возбуждено уголовное дело по статье «поджог».