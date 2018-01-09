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17:02  09 января 2018 0

Сургутяне не оценили пиар-ход мэра: вандалы разгромили подарок от администрации. ФОТО

Теплые остановочные павильоны. Сургут , вандализм, теплая остановка, Остановочный павильон
Вместо двери у теплой остановки остались только осколки стеклаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте разгромили еще одну теплую «антивандальную» остановку. Пострадал павильон, расположенный на улице Университетская.

Большая часть новых павильонов установлена именно на Университетской. Жители уже обратили внимание, что в некоторых комплексах нет дверных ручек, кое-где не работают информационные панели — на одной остановке ее вообще нет.

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У теплой остановки осталась только одна дверь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Вандалы сломали одну из раздвижных дверей остановки — это стекло в мэрии называли небьющимся. Антивандальные остановки начали устанавливать в Сургуте в конце 2017 года. В горадминистраци заявляли, что обогреваемые комплексы выполнены из антивандального закаленного стекла толщиной 10 мм. На крыше остановок — инфракрасные обогреватели, а внутри — скамейки с подогревом и светодиодное освещение. Вандалов будут искать с помощью записей камеры видеонаблюдения, которые установлены в каждом павильоне.

Добавим, что это не первый случай, когда теплый комплекс пострадал. В новогоднюю ночь на проспекте Мира молодой человек случайно разбил стекло — он просто хотел закрыть двери. Как оказалось, монтаж павильона был еще не закончен.

Антон Степыгин
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