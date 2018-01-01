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28 декабря 2017
08:49  01 января 2018 1

В Сургуте хулиганы разгромили антивандальную согревающую остановку. ФОТО

Власти уверяли, что эти остановки антивандальныеФото: паблик «Типичный Сургут» во «ВКонтакте»

В Сургуте в канун новогодней ночи хулиганы разнесли остановку, призванную согревать горожан в морозы. Стекло на закрывающейся остановке разбили вдребезги, сообщается в паблике «Типичный Сургут» во «ВКонтакте».

«Мдаа. Погрелись называется. Только установили и уже разбили стекло, ну вот что за люди», — пишет автор снимков разбитой остановки.

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Фото: паблик «Типичный Сургут» во «ВКонтакте»

«Непробиваемое стекло, провели множество тестов… Может не специально разбили, просто не разобрались как открываются двери… Вход наверное искали… Если бы камеры записывали и передавали в ближайшее отделение полиции, то можно вычислить кто… », — предположили некоторые подписчики паблика.

Антивандальные установки начали устанавливать в Сургуте в конце 2017 года. Как отчитывались в городской администрации, обогреваемые остановки выполнены из антивандального закаленного стекла толщиной 10 мм. На крыше остановок установили инфракрасные обогреватели, а внутри — скамейки с подогревом и светодиодное освещение. Как рассказывал журналистам глава Сургута Вадим Шувалов, он рассчитывает получить «положительный эффект от данных павильонов», поскольку в городе зима длится восемь месяцев, писал портал ugra-news.ru.

Нина Калинина
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