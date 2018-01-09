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Главные новости Челябинской области
16:32  09 января 2018 0

На Южном Урале школьнице проломили череп во время катания на «ватрушке». ФОТО

Горнолыжный комплекс «Хвойный Урман». Ханты-Мансийск., тюбинг, ватрушки
Девочку сильно ударили по голове во время катания на тюбингахФото: Александр Елизаров © URA.RU

Девятилетняя челябинская школьница серьезно пострадала во время катания с горки на тюбингах на Южном Урале. Когда девочка вместе с подругой скатывалась с горы, в них врезался мужчина и ударил по голове ногой.

ЧП случилось рядом с поселком Лазурный 8 января. Как написала в соцсети «ВКонтакте» мама пострадавшей девочки Анастасия Давыдова, мужчина, который тоже съезжал с горы на «ватрушке», на скорости ударил ребенка по голове из-за того, что его сильно раскрутили. Внизу образовалась огромная куча. «Сверху я видела, как дочку пыталась поднять подруга, но она теряла сознание. Мы начали искать врачей, тех, кто может оказать первую помощь, но там таких людей не оказалось», — написала женщина.

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Фото: Анастасия Давыбова, «ВКонтакте»

Везти ребенка в больницу родителям пришлось самим, так как поблизости не оказалось никакого травмпунткта, а скорую помощь пришлось бы ждать слишком долго. «Я в шоке, для того, чтобы провести праздник двора должна обязательно быть вызвана бригада скорой помощи, а здесь нет вообще никого. И конечно они ни за что ответственности не несут», — добавляет Анастасия Давыдова.

В больнице девочке поставили диагноз перелом свода черепа и легкий ушиб мозга. Ребенок в данный момент проходит лечение в стационаре. Родители, как пишет челябинский сайт «Телефакт», пытаются найти виновных в произошедшем и обратились за помощью к юристам.

Нина Калинина
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