Стали известны подробности страшной аварии под Миассом, в которой фура раздавила легковушку

В страшной аварии под Миассом фура раздавила легковушку, погиб водитель
15 ноября 2025 в 15:48
В результате аварии движение на трассе было затруднено

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Миассом в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение фуры и «Хендай Крета». Водитель кроссовера погиб. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Хендай Крета“ от полученных травм скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось в полдень 15 ноября. Водитель корейского кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. По предварительным данным, обгон на участке, где произошло ДТП, запрещен.

Об этой аварии сообщили очевидцы. По их словам, легковушка получила серьезные повреждения: ее буквально расплющило.

Днем ранее, 14 ноября, на том же участке трассы между Миассом и Златоустом произошло ДТП с участием шести грузовых автомобилей. В этот же день в автовоз врезался автобусом, перевозившим 51 ребенка. Предполагается, что дорожники не обработали поверхность трассы против льда.

