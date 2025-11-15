Стали известны подробности страшной аварии под Миассом, в которой фура раздавила легковушку

В результате аварии движение на трассе было затруднено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Под Миассом в Челябинской области на трассе М-5 «Урал» случилось дорожно-транспортное происшествие. Произошло столкновение фуры и «Хендай Крета». Водитель кроссовера погиб. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В результате ДТП водитель автомобиля „Хендай Крета“ от полученных травм скончался на месте происшествия. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Происшествие случилось в полдень 15 ноября. Водитель корейского кроссовера выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом. По предварительным данным, обгон на участке, где произошло ДТП, запрещен.

Об этой аварии сообщили очевидцы. По их словам, легковушка получила серьезные повреждения: ее буквально расплющило.