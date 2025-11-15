Бастрыкин вновь требует доклад о мошенничестве с домами в Челябинской области

Начатое два года назад строительство до сих пор не окончено Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин затребовал повторный доклад о расследовании уголовного дела, связанного с мошенничеством в отношении более 140 семей в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Челябинской области. Жители не получили дома, а вынуждены арендовать жилье и одновременно выплачивать кредиты. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«Председатель СК России затребовал повторный доклад по уголовному делу о мошеннических действиях в отношении приобретателей частных домовладений в Кременкульском с.п. Челябинской области. В СМИ сообщается о совершении мошеннических действий в отношении более 140 семей, в том числе многодетных, в микрорайоне Ясное Небо Кременкульского сельского поселения Челябинской области», — говорится в сообщении ведомства. Поручение дано и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Правосудову.

В 2023–2024 годах граждане заключили договоры с подрядными организациями «Инжиринг-строй», «Ин-Строй», «Строительные инновации» на возведение жилых зданий. Они полностью оплатили услуги, в том числе за счет средств льготного ипотечного кредитования. Однако строительство домов до сих пор не завершено, а сроки окончания работ постоянно переносятся. В результате мошенничества семьи, в том числе многодетные, арендуют жилье и параллельно делают взносы по ипотеке.

Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить доклад по этому делу. Он также потребовал прекратить волокиту и отдать дело в суд.